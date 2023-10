Cosa farà ora la Juve con Fagioli? Il club bianconero ha preso una decisione

Nicolò Fagioli è stato squalificato per 7 mesi + 5 di riabilitazione per la questione calcioscommesse. Il giovane centrocampista bianconero si è comunque presentato al JTC e si è allenato regolarmente con i compagni, guidati da Massimiliano Allegri. A riportarlo è il Corriere dello sport, che spiega come la Juventus si sia schierata dalla parte del suo calciatore cercando di fargli scudo e non lo ha scaricato: si allenerà con la squadra in attesa dei 7 mesi da scontare e tornerà in campo l’anno prossimo. Durante i 5 mesi di riabilitazione potrà giocare e ora, a discrezione del club, potrà comunque allenarsi con la squadra e prendere parte alle partitelle.

La società bianconera ha scelto di non decurtare lo stipendio a Fagioli che continuerà a prendere un milione di euro all’anno e a lavorare normalmente con i compagni. Una linea lieve adottata dal club che vuole cercare di recuperare il ragazzo a tutti i costi. Potrebbe rientrare per l’ultima giornata di campionato ma per adesso assisterà dalla tribuna alle partite della sua squadra.