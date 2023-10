GdS – Caso scommesse, Fagioli patteggia: ecco la durata della squalifica

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato trovato l’accordo con la Procura della FIGC. L’annuncio è in arrivo: si va verso i 7 mesi di squalifica per Nicolò Fagioli.

Uno sconto importante per il calciatore della Juventus che ha scelto da tempo la strada della collaborazione per il caso scommesse, aiutato e assistito dalla Juventus. Grazie all’autodenuncia e ai vari colloqui con la Procura federale, il centrocampista italiano ha evitato i tre anni minimi di squalifica che l’articolo 24 indica per i calciatori che scommettono su gare di calcio.

Prevista, con ogni probabilità, una riduzione della pena del 50%.

Secondo il quotidiano, da oggi in poi ci sono 15 giorni per decidere sulla congruità della sanzione e formulare eventuali osservazioni. Trascorsi i 15 giorni, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diventa definitiva, viene pubblicato con comunicato ufficiale e acquista così efficacia. Dunque, stagione finita per il centrocampista bianconero.