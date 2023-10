La Repubblica – Il gesto di ADL per ricostruire la frattura con l’allenatore. I dettagli

Dopo il no di Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per aiutare il Napoli. Il presidente ha partecipato agli ultimi allenamenti e ha sentito in videochiamata i leader. Per ricostruire la frattura con l’allenatore, ADL ci ha messo la faccia e ha usato come arma il dialogo costruttivo. Dialogo che è stato accolto anche dagli stessi leader che hanno espresso la loro volontà a voler collaborare per poter riportare la serenità. L’obiettivo è ribaltare la situazione già dalla trasferta di Verona. Lo scrive La Repubblica nella sua edizione odierna.