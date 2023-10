Infortunio Osimhen, ct Nigeria: “Victor non gioca la prossima, non possiamo rischiare”

Jose Pesseiro, allenatore della nazionale nigeriana, ha parlato ai microfoni di OmaSportsTV per quanto riguarda le condizioni fisiche attuali di Victor Osimhen.

Il bomber azzurro è stato sostituito al 59′ dopo aver rimediato un problema fisico nel corso del match amichevole tra l’Arabia Saudita e Nigeria

“Siamo in contatto con il Napoli, alla fine di ogni partita inviamo un rapporto per aggiornare i club essendo noi i responsabili della salute dei calciatori. Osimhen è fantastico, tutti abbiamo bisogno di lui. Ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all’entità dell’infortunio. Ma in tre giorni farlo giocare di nuovo può essere pericoloso, forse salterà la prossima. Rischiarlo significherebbe poi rischiare di averlo fermo per un mese o due. Ovvio vorrei giocasse, ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti”, le sue parole.