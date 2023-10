L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Garcia per il match contro il Verona. Secondo il quotidiano da ventotto presenze e otto assist in nove mesi a sei partite e una valanga di polemiche in nove partite. Questa è la strana vita di Mario Rui. E’ nei numeri, che non mentono ma certo non dicono tutto. Il professore di Spalletti sta in panchina, però adesso dovrebbe toccare di nuovo a lui. Olivera è in Nazionale è rientrerà dopo aver affrontato il Brasile proprio a ridosso della sfida di Verona, ma stavolta dovrebbe riposare.