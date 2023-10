Gasperini: “Osimhen andrà via a gennaio, il Napoli ha problemi”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico si è espresso sulla lotta scudetto.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha due marce in più grazie alla forza della finale di Champions. Ma il Milan a parte il derby è stato eccezionale. La Juve è forte ma ha qualche certezza in meno, il Napoli ha problemi e perderà Osimhen a gennaio. La Roma se la gioca con le prime se Dybala e Lukaku stanno bene”.

Il tecnico però, non si riferisce a una cessione da parte del Napoli, bensì alla partenza di Victor Osimhen per la Coppa d’Africa.

Infine Gasperini ha concluso parlando della possibilità di andare in Arabia Saudita: “C’è stata la possibilità ma non ero pronto mentalmente e avevo già un impegno. Non è un fuoco di paglia, sanno quello che vogliono e hanno disponibilità enorme. Andrei solo con la convinzione di portare qualcosa di nuovo. Oltre i soldi, sarebbe il coronamento della mia carriera”.