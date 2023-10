Ventura: “Prima il Napoli aveva un meccanismo perfetto ed oliato, Garcia aveva un diamante che è stato frantumato”

L’ex Ct della Nazionale Gian Piero Ventura ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli di Garcia. Queste le sue parole: “Il gioco del Napoli prima era perfetto ed oliato, adesso si è un po’ imbastardito. Se non ci sei dentro non puoi capire il motivo di questa involuzione. Adesso invece c’è la verticalizzazione dalla trequarti, prima invece attraverso un gioco dal basso si arrivava in porta con una manovra avvolgente. Non so cosa stia succedendo, però è sicuro ci sia un problema di rapporto, è strano vedere questi atteggiamenti da parte dei giocatori. Garcia tra le mani aveva un diamante che è stato piano piano frantumato. L’immagine dello Scudetto vinto andava salvaguardata nel modo migliore. L’allenatore si deve mettere a disposizione della squadra, non si può dichiarare a inizio stagione di non conoscere la squadra e come giocava. Ormai il danno è stato fatto, bisogna salvare il salvabile”.