Plastino: “ADL è confuso, ora tocca ai giocatori intervenire”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento no in casa Napoli, in particolare su ADL e Garcia. Ecco cosa ne pensa della questione:

“Ritengo che il presidente De Laurentiis sia in confusione, sono i fatti a dimostrarlo. È chiaro che il dopo Spalletti non è stato gestito bene e non era facile. Per questo ora bisognerebbe fare un corpo unico, allenatore, squadra, società e pubblico. Quindi fare anche un omaggio al pubblico per stare tutti uniti. Credo che sia successo qualcosa nello spogliatoio ma forse, in questo momento, per rimettere le cose in pista devono intervenire proprio i giocatori. Dovranno essere loro a chiamare l’allenatore e ricompattarsi. Anche perché alcune partite positive ci sono state e quindi non credo sia possibile che a volte Garcia sia bravo e altre volte scarsissimo. Si deve ricreare fiducia tra squadra e allenatore e compattezza d’ambiente eccezionale, compresi noi giornalisti”.