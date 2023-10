Paolo Del Genio, giornalista, ha diffuso un pensiero sui suoi profili social nel quale commenta le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tecnico Rudi Garcia. “quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro”. Parole di De Laurentiis su Garcia. Lunedì scorso. Ora se Garcia sarà in panchina a Verona, a De Laurentiis andrebbe chiesto come ha potuto il francese conoscere il calcio italiano in questi pochi giorni.