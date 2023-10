Sportmediaset, Benvenuti: “Garcia ha le ore contate a Napoli”

Francesca Benvenuti, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al futuro di Garcia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Pare che Garcia abbia le ore contate, conosciamo De Laurentiis e non gira intorno ai concetti. Abbiamo compreso che il momento è molto negativo, Garcia pare legato al Napoli per questione di ore e non di giorni. Non credo alle fiducie a tempo, a quelle scadenze che ci diamo per lavorare su dei contenuti. Mi sembra ridicolo pensare che le prossime tre partite saranno decisive”.