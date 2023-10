Moggi: “Conte al Napoli? Non credo, ecco perché”

Luciano Moggi, ex dirigente di Juve e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e parla della situazione attuale che sta vivendo la società partenopea.

“Il buonsenso di Spalletti ha creato i presupposti per il vantaggio iniziale del Napoli. Il problema principale l’anno scorso era il campionato spaccato e Spalletti è stato bravo nella preparazione. Il Napoli è una bella squadra, ma con lui ha acquisito il vantaggio iniziale e con quello hanno vissuto di rendita e di autostima. Quest’anno ha perso allenatore e direttore sportivo e perderli dopo lo scudetto significa che nella società non c’era il feeling necessario, quello che dovrebbe esserci quando si vince. Quando si cambia allenatore questo deve avere il tempo di conoscere i giocatori, capire il modo di allenarli e questo porta ad un rendimento alterno rispetto all’anno precedente: ecco perché ho detto sin dall’inizio che il Napoli non avrebbe avuto la stessa fortuna“.

Inoltre, ha espresso la sua opinione sul probabile sostituto di Garcia: “Tudor è un bravo ragazzo, ma Napoli merita un allenatore di nome. Tudor ha appena smesso di giocare, sta facendo l’allenatore anche con ottimi risultati, ma non ha l’esperienza necessaria per guidare un Napoli campione d’Italia“.

Su Conte: “Conte è da scartare, non viene a Napoli perché dopo qualche giorno litigherebbe con De Laurentiis. Vi ricordate quando vinsi il campionato con Bigon? Quell’anno restai attaccato a Bigon, senza mollarlo un attimo, questo per dire che è la società che deve entrare in gioco. Se non fa capire alla squadra che c’è fiducia e stima in Garcia le cose non andranno mai bene“.