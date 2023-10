Giordano: “Il Napoli non può prendere allenatori normali, solo straordinari, come Conte”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per il programma Marte Sport Live.

Giordano ha commentato così le parole del presidente del Napoli: “De Laurentiis ha detto alla Luiss che ha contattato Luis Enrique, Thiago Motta e diversi altri allenatori? Facendo intendere che Garcia non era la prima scelta? Allora non diciamo cavolate noi giornalisti e anche lui dice bugie… Se Garcia continua a sbagliare e De Laurentiis non lo solleva dall’incarico, confermarlo diventa peggio che averlo preso in estate? Assolutamente. Se hai detto certe cose in merito ad un possibile esonero. Ballardini nome buono? Non può, perché ha fatto cinque gare in Serie B con la Cremonese. Usciamo dagli equivoci: il Napoli non può prendere allenatori normali, solo straordinari; e di straordinario vedo unicamente Conte.



Poi esprime la sua opinione su altri possibili tecnici: “Lopetegui? Viene fuori da una serie di esperienze contraddittorie. Serve qualcuno con una presa rapida, in grado di incidere subito. Tudor sarebbe già più sensato, perché conosce il campionato italiano. Conte e Tudor giocano con la difesa a tre? Le squadre si adattano, specie ad alti livelli. Sulla questione della Supercoppa in Arabia De Laurentiis ha detto invece cose giuste, l’importante è che si ragioni e non che si imponga il proprio punto di vista”.