Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tutti Convocati: “Garcia è sotto indagine, le ultime parole di ADL sono un anticipo di esonero. L’allenatore è in grande difficoltà e lo si è visto con i cambi che ha fatto in una partita da recuperare. Conte è l’unica soluzione. Il Napoli per essere il Napoli che insegue grandi obiettivi ha bisogno di grandi figure, credo non sia solo una suggestione, ma il desiderio”.