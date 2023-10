Tra i vari nomi accostati al Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, come possibile sostituto di Rudi Garcia, spunta anche Gallardo che dalla scorsa estate è aggiunto ai tecnici svincolati. Gallardo è stato un giocatore di alto livello e ha ottenuto successo anche come allenatore, contribuendo al successo del River Plate in diverse competizioni. Il suo approccio al calcio è noto per il sistema di base 4-3-1-2, che punta a giocare un calcio di qualità e a conseguire vittorie.