Brambati sicuro: “Il Napoli con Conte vincerebbe lo scudetto”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte al Napoli? L’ingaggio potrebbe rappresentare un deterrente, dipende da De Laurentiis. Con Conte sono convinto che il Napoli vincerebbe di nuovo lo scudetto. È un allenatore in grado di far crescere anche i giocatori che ad oggi non hanno trovato spazio. L’organico del Napoli è assolutamente all’altezza di rivincere il titolo. Il vuoto lasciato da Spalletti doveva essere colmato in modo diverso: Garcia fin dall’inizio non mi era parso l’uomo giusto”.