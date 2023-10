Nazionale, Di Lorenzo salta l’allenamento con la squadra

Prima seduta per la Nazionale di Spalletti che ha iniziato quest’oggi la preparazione per le due gare valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. La Nazionale sarà impegnata con Malta il 14 ottobre e Inghilterra il 17 ottobre. Dall’allenamento odierno degli azzurri a Coverciano arriva un altro carico da 11 per il Napoli. Il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, non ha preso parte agli allenamenti con la Nazionale restando in panchina ad assistere la sessione dei compagni. Ancora da chiarire il motivo, molto probabilmente la causa è da addurre alla botta presa alla caviglia durante il match di ieri contro la Fiorentina.