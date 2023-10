Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto anche Bruno Gentili.

Quest’ultimo ha analizzato la sconfitta di ieri del Napoli e ha fatto riferimento a Garcia: “Non avrei mai tolto Osimhen in una condizione di svantaggio. A me è sembrato un Napoli molto frenetico in campo, a volte anche confuso. Quello che noto poi è che gli azzurri non abbiano una vera idea di gioco corale: spesso tutto dipende dalle giocate individuali dei singoli calciatori”.