Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto durante Radio Goal: “Io non ho capito i cambi, soprattutto nel finale quando ha tolto Osimhen. Osimhen è come Maradona se sei sotto di un gol. Puoi togliere chiunque, ma non Osimhen. Avete mai visto la Roma di Totti sotto e l’allenatore che toglie il capitano? Se il PSG va sotto esce Mbappé? Se il City passa in svantaggio esce Haaland? La risposta è sempre no. Il giocatore migliore non si toglie quando devi rimontare”.