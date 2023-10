Mattino – Garcia promosso a metà: “Partenza strepitosa della squadra. Si fatica a capire i cambi”

Nonostante la sconfitta subita, il Napoli ha disputato una buona prestazione contro il Real Madrid. Merito anche di Rudi Garcia, il quale ha saputo impostare bene la partita.

L’edizione odierna de Il Mattino lo promuove a metà nella gestione, mettendo in discussione i cambi fatti: “Partenza strepitosa, dominio totale anche sotto il profilo tattico e gara giocata costantemente senza titubanza, da primi della classe anche in Europa. Solo che di là c’è un marziano di nome Bellingham che veramente strappa l’equilibrio. C’è un divario di qualità che col passare dei minuti aumenta. Ancelotti, poi, doveva godersi la sua vendetta perfetta: ma bene anche la reazione dopo il ribaltone. I cambi dei migliori in campo si fa fatica a comprenderli, ma certo il gol del 3-2 è un mix di ingenuità di Meret e di sfortuna. Gli applausi dei 55mila sono la prova del grande spettacolo andato in scena“.