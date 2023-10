Gazzetta – Victor non esulta ma continua a gonfiare la rete

Victor Osimhen ancora una volta non ha esultato.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui il nigeriano starebbe continuando a far bene in campo ma non avrebbe voglia per il momento di esultare ai suoi goal. La situazione che l’ha visto protagonista di un piccolo scontro con la società sul video Tik Tok non è stata ancora digerita al 100%, anche se la serenità in casa Napoli è tornato e l’attaccante ha chiarito con il club. Ora servirà tempo per ritornare a sbloccarsi anche con la tifoseria.