Cassano, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al consueto appuntamento con la BoboTv. Queste le sue parole: “L’Udinese è una squadra che fa ridere. Garcia voleva metterci del suo ed ha fatto solo danni. Non starà nelle prime posizioni perché tra 3-4 mesi ci sarà un disastro. Sul gol di Samardzic lo fermavamo anche noi. Il Napoli ha tanti problemi, ha vinto per demerito dei friulani“.