Finalmente Kvara! dopo 192 giorni il georgiano è tornato

Dopo 192 giorni, Kvicha Kvaratskhelia è tornato al goal con la maglia azzurra. Un digiuno che durava dalla partita con il Torino datata 19 marzo, era un altro Napoli e un altro Kvara che sembrava potesse far goal ad ogni pallone toccato. Gli mancava tanto segnare e si vedeva, la rabbia dopo i due pali presi testimoniano la voglia che ci stava mettendo nelle ultime partite per tornare a regalare una gioia ai suoi tifosi. Quando anche ieri sembrava che la porta avversaria fosse stregata per lui ecco il colpo di genio: scavetto a Silvestri per saltarlo e palla appoggiata in rete di piatto. Esultanza liberatoria sotto la curva, con lo stadio che impazzisce ed intona a gran voce il suo nome. Kvicha è tornato, a modo suo, con un goal pazzesco, dopo 192 giorni in cui se ne erano perse le tracce e ora non vuole più fermarsi.