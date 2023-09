Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. In mattinata, il patron del Napoli è stato raggiunto a Roma da Valerio Staffelli, inviato del Tg satirico, che ha provato a consegnare il famoso premio della trasmissione per quanto scaturito dal caso di Victor Osimhen. Il patron degli azzurri però, non lo ha accettato ed ha proseguito dritto per la sua strada. A riportare è l’edizione online de Il Corriere dello Sport.