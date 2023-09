Paolo Di Canio, ex calciatore a attuale commentatore sportivo, ha parlato di Osimhen nel corso del Club su Sky: “E’ troppo petulante ed esuberante in campo, è un atteggiamento che può dare fastidio, non tanto ai compagni ma al nuovo staff che sta iniziando a conoscerlo. Forse vuole prendersi troppa responsabilità sulle spalle e questo è il risultato figlio di questa sua voglia. Ovviamente lo dico in senso positivo”.