Gazzetta – Attendismo, lancio lungo e inespressività tecnica. Ad ogni lancio lungo il rimpianto del Napoli spallettiano!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è molto aspra nella critica a Rudi Garcia. Il tecnico francese è accusato di far rimpiangere Spalletti in ogni vicolo di Napoli. “Per ogni lancio lungo c’è un rosario di rimpianti tra le strade di Napoli per Spalletti e il suo palleggio“, scrive tra il serio e il faceto la rosea. “Nemmeno la fortunosa vittoria con il Braga in Champions ha calmato le peggiori previsioni. Napoli assiste alla dissidenza del selvaggio Kvaratskhelia”.

Infine un’analisi generale delle ultime gare: “Gol tutte prodezze dei singoli e non più figli della collettività. In pratica nel Napoli spallettiano si è annidato il demone peggiore: quello della speculazione calcistica. Caratteristiche: attendismo, lancio lungo e inespressività tecnica. Sicuramente Garcia sta cercando qualcosa che ignoriamo, ma mentre fa ricerca il Napoli gioca maluccio”.