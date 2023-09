UFFICIALE – Inizia il corso per diventare direttori sportivi: c’è un ex campione del mondo 2006!

Secondo quanto riportato da Ansa, la Figc ha reso noti ufficialmente l’elenco degli ammessi al corso per formare nuovi direttori sportivi nel mondo del calcio. Ci sarà anche il capodelegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon. Si tratta di un corso che durerà fino all’8 novembre e si divide in circa 144 ore (120 in presenza e 24 da distribuire nella modalità della didattica a distanza). Al termine, i corsisti dovranno sostenere le prove finali in cui discuteranno la tesi.

Oltre a quello di Buffon, nell’elenco reso noto dal Settore Tecnico figurano nomi illustri come quello di Daniele Massaro (campione del mondo 1982), l’ex azzurra Marta Carissimi, Nicola Legrottaglie, l’Ad del Catania Vincenzo Grella, la responsabile del settore femminile della Ternana Isabella Cardone, Simone Missiroli (ex Sassuolo e Reggina) e, infine, il team manager del Nizza Simone Ricchio.