Da Bologna – Kirkzee ha segnato il primo gol in Italia al Napoli, Motta chiede più gol

Il Corriere di Bologna si è soffermato sull’attaccante dei felsinei, Joshua Kirkzee, che con l’addio di Arnautovic è diventato il perno principale lì davanti. Il Bologna gioca col falso 10, Kirkzee è ottimo nelle sue qualità di rifinitore. Attualmente non ha brillato molto in sotto porta, ma si rifarà presto. Deve rifarsi: Motta gli ha chiesto più gol e non solo assist.

Domenica arriva il Napoli al Dall’Ara. L’attaccante olandese è chiamato agli straordinari, giocherà contro gli azzurri nella settimana del turno infrasettimanale perché al momento non ha un sostituto all’altezza. Come si legge sul Corriere di Bologna, Motta prova a trovare delle alternative in corso, intanto se lo coccola nella speranza che possa presto sbloccarsi.