Il doppio ex Colomba: “Kim nascondeva i disequilibri tattici del Napoli di Spalletti. C’è una cosa che deve fare Garcia”

A Radio Punto Nuovo, Franco Colomba ha parlato nel corso di Punto Nuovo Sport Show. L’allenatore è stato sulle panchine proprio di Napoli e Bologna. Colomba ha analizzato la sfida e le difficoltà che sta vivendo Rudi Garcia.

“La trasferta di Bologna non è mai semplice, soprattutto ora dopo la Champions. Il Napoli lo sa bene, poi i rossoblù sono una squadra in ascesa e che cresce costantemente. Quest’anno hanno rinnovato molto e possono dare fastidio a tante squadre sulla carta superiori. L’addio di Kim è stato preventivato, ora ci sono dei ragazzi interessanti e bisogna avere fiducia. Poi Kim aveva capacità uniche, quindi non bisogna confrontare con chi c’è adesso. Quelle capacità erano le stesse che mascheravano alcuni disequilibri tattici del Napoli di Spalletti. Garcia ha voluto cambiare tutto e subito? La prima cosa che dovrebbe fare è conquistarsi il gruppo giocatori. Senza non può essere seguito e non può raggiungere risultati. Per un allenatore nuovo è cruciale il dialogo, capire se la squadra sia convinta o meno delle idee di gioco. A Salerno subentrai al posto di Delio Rossi ed ebbi le stesse identiche difficoltà, che abbiamo superato solo attraverso il confronto. Io avevo le mie idee, solo a metà campionato accettammo la proposta di una soluzione mediana che aiutasse la squadra. Quindi non bisogna commettere quest’errore: prima Garcia confronta e conquista il gruppo e meglio è, si evitano equivoci”.