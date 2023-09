In casa del Bayern Monaco non tutti sono contenti nonostante il buon inizio di stagione.

Matthijs de Ligt, per esempio, sta facendo la comparsa dopo l’arrivo di Kim dal Napoli e ha già espresso il proprio disappunto.

Thomas Tuchel ha dichiarato oggi di comprendere l’arrabbiatura dell’ex difensore della Juventus ma lo ha anche esortato a farsi trovare pronto: “Di solito non si fanno molti cambi nel ruolo di difensore centrale. Matthijs merita di giocare, questo è sicuro, e vorrebbe partecipare alle partite. Ma è un giocatore inserito in un contesto di squadra: tutti devono essere preparati e lui sta facendo proprio questo, si farà trovare pronto per quando dovrà competere. Quindi, tutto va bene”.