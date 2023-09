Repubblica – Bologna-Napoli, le possibili scelte di Garcia: Rui, Elmas e Cajuste verso una maglia dal 1′

Rudi Garcia è alle prese con la formazione titolare che dovrà schierare al Dall’Ara. Viste le tante partite che il Napoli dovrà affrontare, praticamente una ogni 3 giorni, il tecnico azzurro, come riporta Repubblica, è pronto a fare dei cambi di formazione:

“Da valutare ovviamente la possibilità di qualche cambio: Mario Rui potrebbe rientrare a sinistra e in mediana avanza l’opzione Elmas, considerando il cattivo momento di forma di Anguissa. Potrebbe avere spazio pure Cajuste, ma tutto dipenderà dagli accertamenti che effettuerà in mattinata dopo l’affaticamento muscolare di mercoledì. Lo svedese spera di essere a disposizione e quindi di poter offrire il suo contributo. In attacco difficilmente ci saranno novità: Kvaratskhelia, come da indicazioni di Garcia, ha bisogno di giocare per ritrovare il ritmo. Non è esclusa una staffetta con Raspadori, ovviamente. Osimhen e Politano rappresentano delle certezze. Come opzione c’è anche Lindstrom, sparito dai radar dopo la sosta: un quarto d’ora contro la Lazio e poi nulla più. ll danese, investimento del mercato estivo, vorrebbe tornare protagonista. Ma la priorità, al momento, è la difesa. Un edificio solido dipende dalle fondamenta. E quelle del Napoli non lo sono”