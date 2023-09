Mercoledì sera, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo contro il Braga di Artur Jorge per dare inizio al suo percorso in Champions League.

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla probabile formazione di Rudi Garcia.

Quattro i cambi previsti rispetto agli undici titolari visti contro il Genoa: Olivera, Rrahmani, Politano, ma soprattutto Natan, il quale potrebbe finalmente esordire con la maglia azzurra.