Dopo la sosta riparte la Serie A con un match non banale. Sarri e Allegri si sfideranno all’Allianz Stadium per il match valevole per la quarta giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.