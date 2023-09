Montervino: “Sono curioso di vedere Lindstrom dal primo minuto”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte riguardo a chi sostituirà l’infortunato Politano nel match di sabato sera. Ecco cosa ne pensa:

“Chi al posto di Politano? Io non vedo l’ora di vedere Lindstrom, è stato un acquisto importante e credo che debba giocare per mostrare il suo valore. Non sarebbe giusto non vederlo, come è capitato in parte con Raspadori, che è stato un investimento importante ma il cui utilizzo è avvenuto con il contagocce. Sia chiaro non poteva essere altrimenti, visto il campionato illegale che ha giocato Osimhen. Va centellinato l’inserimento di Lindstrom, ma mancando Politano io mi aspetto che sabato giochi”.