Sky – Rinnovo Napoli-Osimhen in stand by, il motivo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del rinnovo di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Rinnovo Osimhen? Non so perché la firma non sia ancora arrivata: è una questione che abbiamo seguito con attenzione per tutta l’estate. Il Napoli ha scongiurato qualsiasi forma di separazione in estate e questo è sicuramente il dato più importante. Oggi il rinnovo è una necessità più del Napoli che non di Osimhen perché, se è vero che il giocatore, firmando, andrebbe a guadagnare molto di più, è anche vero che – restando così – avrebbe a giugno solo un altro anno di contratto e potrebbe liberarsi più facilmente. Mi meraviglierebbe se fossero sorti dei problemi”.