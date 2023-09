L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla prevendita dell’esordio del Napoli in Champions League in quel di Braga. Secondo il quotidiano i biglietti sono stati messi in vendita al prezzo di 50 euro. Inoltre, sembra che molti biglietti siano stati acquistati, ma c’è ancora un numero significativo di biglietti disponibili per i tifosi napoletani. La vendita è stata inizialmente aperta agli abbonati e durerà fino a domani. Dopodichè, se ci saranno ancora biglietti disponibili, saranno aperti alla vendita per tutti i tifosi. Il numero previsto di tifosi azzurri presenti al Parque Norte R. de Montecastro è di circa duemila.