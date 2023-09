Mediaset sicura dopo la prima sconfitta: “Il Napoli ha la pancia piena, chi sfiderà ora Inter e Milan?”

Inter, Milan e poi le altre. Alla prima curva del campionato, il bilancio delle sette sorelle è variegato ma comincia a restituire una misura, sia pure molto provvisoria, delle aspettative di Napoli, Juve, Roma, Lazio e Atalanta per questo campionato. La forbice è larga e va dai 7 punti dei bianconeri fino all’unico fin qui raccolto dalla squadra di Mourinho. In mezzo i sei di Gasperini e Garcia e i tre di Sarri, reduce dal successo in casa dei campioni d’Italia. Ma come stanno le rivali scudetto di Inter e Milan?

LA PANCIA PIENA DEL NAPOLI

La prima evidenza pensando al Napoli è che i campioni d’Italia possano avere un po’ la pancia piena da scudetto. L’esordio contro il Frosinone, neo promosso, non è stato dei più semplici anche se, subito il gol, Osimhen e compagni hanno reagito da grande squadra e rimesso subito le cose a posto. Tutto facile contro il Sassuolo, ridotto però in dieci per l’espulsione di Maxime Lopez, tutto troppo brutto contro la Lazio, che ha inflitto la prima sconfitta stagionale agli azzurri e tolto al Napoli la prima posizione in classifica dopo la bellezza di 40 giornate. Il neo più evidente riguarda la difesa, dove Juan Jesus non può non far rimpiangere un gigante come Kim e dove si attende ancora l’inserimento di Natan. Il resto della squadra è pressoché identica all’anno scorso, con una postilla importante relativa a Kvara, comunque fin qui positivo: il georgiano resta imprendibile, ma le avversarie hanno imparato a conoscerlo e, quindi, a limitarlo almeno in parte. E’ però la minore aggressività in non possesso a saltare agli occhi: il Napoli di Garcia difende diversamente e a tratti aspetta l’avversario. La forza della squadra di Spalletti stava però nel recupero alto del pallone. Forse il tecnico francese dovrebbe ripensare la sua strategia.