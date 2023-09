De Laurentiis agli arabi: “200 milioni per Osimhen? Non comprate neanche un piede! Vi dico quanto costa”

Il giornale francese L’Equipe ha svelato il contenuto della mail con la quale Aurelio De Laurentiis avrebbe declinato una proposta da 200 milioni di euro dall’Al-Hilal per Victor Osimhen: “Con questa offerta non comprate neanche un piede di Osimhen. Per l’anno prossimo penso che potrete offrire anche 500 milioni e forse valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse”. Rifiuto deciso quello del presidente con annessa provocazione agli arabi che tanto lo avevano preso in giro dopo il fallimento dell’operazione Gabri Veiga.