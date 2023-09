Sassuolo-Verona – Le formazioni ufficiale della prima sfida della terza giornata, per i neroverdi torna Berardi

Alle 18.30 inizia la terza giornata di Serie A, l’ultima prima della fine del mercato e della sosta per le Nazionali di settembre. A scendere in campo saranno il Sassuolo di Alessio Dionisi e l’Hellas Verona, in due momenti completamente opposti. Per i neroverdi due sconfitte contro Napoli e Atalanta, mentre per il Verona 6 punti con due vittorie di fila e primo posto con Napoli, Milan ed Inter. Per Alessio Dionisi c’è il ritorno di Domenico Berardi, che punta a risollevare la sua squadra dopo il terribile inizio, Dall’altra parte Baroni schiera Djuric come terminale offensivo, e alle sue spalle Ngonge e Folorunsho. Queste le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo – Consigli; Toljan; Erlic; Ruan; Vina; Boloca; M.Henrique; Berardi; Bajrami; Laurienté; Pinamonti

Verona – Montipò; Coppola; Magnani; Dawidowicz; Faraoni; Hongla; Duda; Doig; Ngonge; Folorunsho; Djuric