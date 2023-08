CdS – La Fiorentina su Demme: ecco cosa ha fatto l’italotedesco sui social!

Diego Demme non sembra rientrare nei panni del Napoli. Il centrocampista italotedesco non ha brillato negli ultimi due anni con Spalletti e per Rudi Garcia non sembra una priorità neanche in panchina. Col Sassuolo non è stato convocato. Demme poteva accasarsi all’Herta Berlino, ma avrebbe rifiutato la destinazione. In Italia c’è la corte della Fiorentina. E qui scoppia il caso: il profilo Instagram del giocatore segue il club gigliato. Un indizio di mercato o pura casualità? La situazione è in divenire, il centrocampista potrebbe firmare un biennale con la Fiorentina. Lo rivela il Corriere dello Sport.