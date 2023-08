Repubblica – Napoli, piena fiducia a Natan in difesa: il piano di Garcia

Rudi Garcia ha piena fiducia in Natan per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, la società non farà nessun nuovo acquisto per il muro difensivo, ma l’allentato azzurro è soddisfato dei suoi difensori con cui sta lavorando al meglio:

“Al momento sono escluse novità anche in difesa, il reparto che lascia più dubbi ai tifosi. Garcia continuerà a lavorare per velocizzare l’apprendimento di Natan: «Lasciatelo tranquillo — ha detto Garcia nel post Sassuolo — arriva dal Brasile, è giovane, non parla la lingua e deve imparare il nostro calcio. Già lo vedo meno timido rispetto all’inizio, ma diamogli tempo». Tradotto: sabato contro la Lazio (oggi la ripresa degli allenamenti) toccherà ancora a Juan Jesus, diventato una certezza assieme a Rrahmani”. Si legge sul quotidiano.