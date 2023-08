L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo acquisto del Napoli ovvero Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrøm non è la classica scommessa che si fa su un giocatore giovane. Ma il danese è una garanzia anziché una scommessa. E’ un elemento che si va ad aggiungere ad altri giocatori come Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Zielinski, Anguissa, Lobotka e Elmas, evidenziando una qualità notevole dalla mediana in su. Quindi tutti giocatori al di sotto dei trent’anni che fanno del primissimo palleggio uno dei loro punti di forza.