Chiariello: “Troppi errori dell’arbitro! Sul rigore…”

La prima vittoria stagionale del Napoli ha portato non poche polemiche riguardo l’arbitraggio della partita. Proprio su questo tema si è espresso Umberto Chiariello sul suo profilo twitter. Secondo il giornalista, il direttore di gara Marcenaro ha commesso un errore nell’assegnazione del rigore al Frosinone, poiché c’era fallo su Osimhen. In seguito, la polemica sul mancato rigore ai danni di Zielinski e il giallo dato ad Olivera, giudicato inesistente. “C’era anche l’ammonizione per Rrahmani, ma è mancata”, conclude Chiariello.