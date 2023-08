Ecco il messaggio social del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista dell’esordio in campionato sul campo del Frosinone: “Un forte in bocca al lupo al Napoli per la prima di campionato domani a Frosinone. Un orgoglio per la città di Napoli e per il popolo azzurro giocare da Campioni d’Italia”.