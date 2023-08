Fabio Ravezzani, telecronista sportivo, ha parlato a Radio Punto Nuovo del prossimo campionato.

Quest’ultimo si è espresso sulla prossima stagione in onda su Radio Punto Nuovo: “Continuo a vedere il Napoli favorito nonostante l’addio di Kim, anche l’anno scorso abbiamo dato il Napoli non tra le prime e poi ha vinto lo scudetto. Tra le prime tutte si sono indebolite, anche Napoli e Inter. Il Milan è un punto interrogativo e la Juve non ha coppe”.