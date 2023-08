Il giornalista Carlo Laudisa ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’affare Veiga.

Secondo quanto dichiarato da Laudisa, la trattativa per lo spagnolo dipende dal polacco: “Credo che la trattativa per Veiga dipenda in realtà dalla permanenza di Zielinski. Se il polacco dovesse rimanere, si lavorerebbe al suo rinnovo e sfumerebbe la pista che porta allo spagnolo. Se viene a Napoli viene per essere titolare Veiga, non per altro”.