GdS – Gravina ha deciso: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Nazionale, si prova a non pagare la clausola

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini come ct della Nazionale il nome balzato in pole per sostituirlo è quello di Luciano Spalletti. Sul tecnico toscano c’è una clausola da pagare al Napoli per liberarlo dal contratto in essere col club azzurro, valevole per chiunque. L’ex allenatore del Napoli ha già un accordo con Gravina, presidente della FIGC, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport vuole trovare il modo per non pagare la clausola. Il presidente va avanti seguendo la sua idea, con i legali che continuano a ribadirgli che esiste la possibilità di non dover pagare la clausola per liberare Spalletti dal contratto col Napoli. L’accordo tra la Federazione e il tecnico è ormai ad un passo, mancano solo alcuni dettagli da sistemare, mentre il “vincolo di riservatezza”, se fosse davvero presente nel contratto potrebbe aiutare la FIGC nel dare solo un piccolo contenzioso al club azzurro per l’ex tecnico.