Di Marzio: “L’operazione Gabri Veiga non dipende da Zielinski, le prossime potrebbero essere ore decisive per sbloccare le trattative”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter ha parlato delle trattative per Gabri Veiga e Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato dal giornalista le due trattative non sono legate, e il Napoli vuole il calciatore del Celta a prescindere dal polacco. Al momento per il classe 2002 non c’è ancora l’accordo con il Celta Vigo, anche se c’è quello col calciatore, e quindi si continua a trattare con i galiziani. Per quanto riguardo il polacco, c’è forte l’interesse dell’Al-Ahli, anche se al momento il calciatore non ha accordo col club arabo per il trasferimento, e le prossime ore potrebbe essere importanti per lo sviluppo di entrambe le trattative.