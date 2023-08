Sportmediaset – Con l’arrivo di Gonçalo Ramos il Psg non punterà più Osimhen. Sospiro di sollievo per il Napoli

Gli ultimi acquisti in attacco del Paris Saint-Germain rendono più tranquillo il Napoli a proposito di Victor Osimhen. Nelle ultime ore infatti, i parigini hanno accelerato sul mercato, arrivando a chiudere per Ousmane Dembélé del Barcellona e per Gonçalo Ramos del Benfica. Al portoghese spetterà il compito di non far rimpiangere Kylian Mbappè, che sembra ormai destinato a lasciare Parigi. Con questi due ultimi colpi, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. I parigini infatti, non proveranno più ad acquistare Osimhen per rimpiazzare il fuoriclasse Mbappè, e ci si potrà concentrare solo sul suo rinnovo. Manca solo l’accordo sul valore della clausola rescissoria. A riferire è Sportmediaset.