Tmw – Danso, il Lens accelera per il rinnovo. Accordo vicino

Il Napoli non molla Kevin Danso. Il difensore austriaco di proprietà del Lens è uno dei principali obiettivi con cui gli azzurri intendono sostituire Kim Min-jae, ma la società francese non ha intenzione di lasciarlo partire. Motivo per cui, le trattative per il rinnovo sono state accelerate in modo molto importante. Al momento, sembra che l’accordo tra il calciatore e il Lens andrà in porto, con un prolungamento di contratto fino al 2028 con ingaggio di 1,5 milioni più bonus. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.