Caprile, l’agente: “Futuro titolare al Napoli? Non sono un mago…”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere dell’Empoli di proprietà del Napoli, è stato intervistato da Tuttomercatoweb dove ha parlato del suo assistito.

“Perché sposare questo progetto? Ha fatto innanzitutto un passaggio di club, andando a far parte del Napoli, che è campione d’Italia e quindi un grande club. Empoli poi è una società seria, lavorano molto bene con i giovani, danno opportunità per cercare di valorizzarsi, di fare esperienze importanti a livelli massimi e quindi era un progetto molto interessante, da valutare e da sposare”.

“Futuro da titolare al Napoli? Fare le previsioni le faceva solo mago Merlino, io non sono un mago (ride, ndr) e quindi non mi azzardo a farle. Posso solo dire che in questo momento Napoli è presente per il fatto che ha fatto un investimento su Elia, ma il presente reale e l’unico che conta è Empoli e la realtà di Empoli. Di conseguenza tutto il resto si vedrà. Ora dovrà essere bravo, e lo sa benissimo. Sta lavorando duro per dimostrare di essere all’altezza dell’Empoli in Serie A. Altre cose si vedranno a tempo debito”.

È stato cercato da altre squadre? Alcuni club sono rimasti intimoriti dalla presenza del Napoli? È un ragazzo sicuramente molto stimato. Le valutazioni che fanno tutti i club, anche i più importanti, sono quasi tutte positive. E questo fa piacere. Ovvio che questo interesse forte del Napoli ha facilitato un po’ certi discorsi, ma detto questo c’era e c’è grande interesse intorno ad Elia”.